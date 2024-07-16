NYT: Рада превратилась в ставящего печать на решения Зеленского нотариуса

Верховная Рада Украины превратилась в ставящего печать на решения президента Украины Владимира Зеленского нотариуса. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских политиков и экспертов.

Как отметил в комментарии изданию украинский политолог Владимир Фесенко, парламент оказался отодвинутым на второй план в условиях военного положения и централизации власти. В NYT также отметили царящий хаос и фактический распад правящей фракции «Слуга народа».

«Парламент работает как нотариус, просто ставя печать на то, что исходит от президента», — заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его дополнил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, указав на коалиции правящей партии с бывшими депутатами фракции «Оппозиционный блок».

Ранее эксперт в области конституционного права Иван Брикульский отметил, что нормативное регулирование не отражает уровень реального влияния офиса Зеленского на украинскую политику. По его мнению, ведомство своим влиянием на Раду выходит далеко за пределы законодательных рамок.