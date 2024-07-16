Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:46, 16 июля 2024Бывший СССР

На Западе заметили царящий в Верховной Раде хаос из-за Зеленского

NYT: Рада превратилась в ставящего печать на решения Зеленского нотариуса

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Верховная Рада Украины превратилась в ставящего печать на решения президента Украины Владимира Зеленского нотариуса. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских политиков и экспертов.

Как отметил в комментарии изданию украинский политолог Владимир Фесенко, парламент оказался отодвинутым на второй план в условиях военного положения и централизации власти. В NYT также отметили царящий хаос и фактический распад правящей фракции «Слуга народа».

«Парламент работает как нотариус, просто ставя печать на то, что исходит от президента», — заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его дополнил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, указав на коалиции правящей партии с бывшими депутатами фракции «Оппозиционный блок».

Ранее эксперт в области конституционного права Иван Брикульский отметил, что нормативное регулирование не отражает уровень реального влияния офиса Зеленского на украинскую политику. По его мнению, ведомство своим влиянием на Раду выходит далеко за пределы законодательных рамок.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина разрабатывает план завершения конфликта с Россией. В чем он заключается?

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      Раскрыта причина мощных пожаров в Крыму и Кубани

      В российском регионе арестовали мужчину за расправу над консьержем

      Доверие инвесторов к крупнейшей экономике Европы ухудшилось

      Раскрыты места отдыха Потанина и Абрамовича

      Москвичи охладели ко вторичному жилью

      В Госдуме рассказали о «ловком фокусе» с мигрантами

      Ценам на газ в Европе спрогнозировали заметное снижение

      Глава российского Генштаба Герасимов прибыл в зону СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше