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13:04, 16 июля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильной жары в Сочи

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары. Об угрожающей курортному городу опасности сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Жара ожидается в Лазаревском районе города с 11-13 часов и до конца дня 16 июля, а также 17 и 18 июля. Отмечается, что в этот период температура может достигать 36-37 градусов выше нуля.

Спасатели предупредили, что в такую погоду нужно избегать физических нагрузок, носить легкую одежду и головные уборы, воздерживаться от алкоголя и пить больше минеральной воды без газа.

Сочи попал в тройку самых популярных для летнего отдыха городов России. При этом чаще всего туристы приезжают в Москву и Санкт-Петербург.

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      Мария Борисова
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