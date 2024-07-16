Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильной жары в Сочи

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары. Об угрожающей курортному городу опасности сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Жара ожидается в Лазаревском районе города с 11-13 часов и до конца дня 16 июля, а также 17 и 18 июля. Отмечается, что в этот период температура может достигать 36-37 градусов выше нуля.

Спасатели предупредили, что в такую погоду нужно избегать физических нагрузок, носить легкую одежду и головные уборы, воздерживаться от алкоголя и пить больше минеральной воды без газа.

Сочи попал в тройку самых популярных для летнего отдыха городов России. При этом чаще всего туристы приезжают в Москву и Санкт-Петербург.