Россиянам назвали неожиданный способ защиты от комаров

Врач Гандельман заявил, что питье апельсинового сока предотвращает укусы комаров

Кардиолог Герман Гандельман и аллерголог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что питье апельсинового сока предотвращает укусы комаров. Выпуск передачи, в котором врачи назвали россиянам неожиданный способ защиты от вредителей, доступен на сайте телеканала.

Гандельман согласился с предположением гостьи передачи о том, что апельсиновый сок помогает защититься от комариных укусов. «Там содержится вещество, которое отпугивает комаров. Если вы выпьете его, на коже будет выделяться это вещество, и оно будет отпугивать комаров», — объяснил специалист.

Медик отметил, что в борьбе с комарами также помогают эфирные масла с апельсиновым запахом, а также шалфей и эвкалипт. По словам Гандельмана, комаров отпугивает и запах кокосового мыла. «Там тоже содержатся эфирные масла, которые отпугивают комаров», — пояснил он.

Продеус, в свою очередь, рассказал, что некоторые запахи привлекают комаров. «Это цветочные запахи», — заключил аллерголог.

Ранее специалисты оценили опасность российских комаров. По словам врачей, эти насекомые в московском регионе и Центральной России не переносят инфекции и сами по себе не представляют рисков для здоровья людей. Однако в некоторых российских регионах комары могут передавать возбудителей различных заболеваний.