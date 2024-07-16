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14:43, 16 июля 2024Ценности

Стиль девушки-садовницы неожиданно стал трендом у молодежи

NYP: стиль девушки-садовницы стал трендом у молодежи из стремления к тихой жизни

Фото: Chermiti Mohamed / Unsplash

Модное течение garden girl («девушка-садовница») неожиданно обрело популярность у молодежи. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Согласно материалу, для ставшей трендом эстетики характерны воздушные ткани и наряды с цветочным принтом, а также различные аксессуары, среди которых соломенные шляпы, парусиновые сумки, перчатки и шелковые шарфы. Отмечается, что тенденция схожа с другими актуальными направлениями, в том числе cottagecore, tomato girl и grocery girl.

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По данным Who What Wear, количество поисковых запросов «садовая эстетика» на Pinterest выросло на 34 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а запросы gardentok в TikTok увеличились на 30 процентов в тот же период. Эксперты объясняют любовь зумеров к данному стилю стремлением к спокойной, тихой и размеренной жизни.

Ранее стилист Александр Рогов перечислил модные тренды на лето. Специалист рассказал, что в текущем сезоне стоит обратить внимание на силуэт 60-х годов, а также одежду в длине мини.

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      Карина Черных
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