Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:23, 16 июля 2024Ценности

Стилист Лисовец назвал майки-алкоголички трендом лета

Стилист Влад Лисовец назвал майки-алкоголички и короткие шорты трендом лета

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Российский стилист Влад Лисовец назвал тренды в одежде на лето 2024 года. Его комментарий публикует журнал «Первый женский».

По словам эксперта, в текущем сезоне актуальны короткие открывающие тело вещи. Популярными вновь стали так называемые майки-алкоголички и мини-шорты.

Специалист также посоветовал носить просторные предметы гардероба, которые способствуют правильной терморегуляции. Например, платья из тонкой ткани с глубоким вырезом.

При этом стилист рекомендовал соблюдать умеренность при выборе подобных образов. «Должна быть тонкая грань, чтобы не уходить в совсем пляжную одежду», — отметил он.

Ранее в июле Лисовец предложил россиянкам носить латексные вещи.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

      Число отравившихся шаурмой в Москве выросло

      Работников бывшего завода Nissan в России отправили в отпуск

      На Украине захотели отменить наказание для самовольно оставивших часть солдат

      В Эстонии пообещали ввести обременительный военный налог

      Медведчук обвинил Зеленского в покушении на Трампа

      МВФ предсказал цены на нефть в 2025 году

      В Петербурге у метро нашли пятилетнего мальчика с синяками и ссадинами

      Россиянин сбросил девочку с 17-го этажа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше