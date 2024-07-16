Участника СВО предложили на пост сенатора от российского региона

Глава Крыма Аксенов: участника СВО Нимченко предложили в качестве члена Совфеда

Участника специальной военной операции (СВО) Героя России Юрия Нимченко предложили назначить на пост сенатора от Крыма. С таким заявлением выступил в Telegram-канале глава этого российского региона Сергей Аксенов.

«Юрий Петрович [Нимченко] — (...) военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота, человек с правильной жизненной позицией», — рассказал о кандидате на пост Аксенов.

В качестве второго члена Совета Федерации от Крыма был предложен гроссмейстер Сергей Карякин.