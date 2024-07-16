Выдача микрокредитов в России упала до минимума

НБКИ: в июне 2024 года выдача микрокредитов снизилась на 8,7 процента

В первый месяц лета в России выдали 2,88 миллиона так называемых займов до зарплаты (микрокредит до 30 тысяч рублей). Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), эксперты которого проанализировали данные 2000 микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов.

Если сравнивать с маем, то выдача таких займов упала на 8,7 процента. Это оказалось минимальным значением с начала 2024 года. В годовом выражении снижение составило 2,8 процента — в июне 2023 года выдали 2,96 миллиона микроссуд. Больше всего таких долгов набрали москвичи (162,9 тысячи займов) и жители Московской области (139,6 тысячи). В Краснодарском крае их оформили 111,3 тысячи, в Свердловской области — 97,1 тысячи, а в Башкортостане — 94,1 тысячи.

Сильнее всего выдача упала в Адыгее (минус 23 процента) и Якутии (минус 12,7 процента).

Как заявил директор по маркетингу Алексей Волков, происходящее — это результат усилий Банка России по охлаждению микрофинансового рынка. В то же время благодаря возросшим доходам россиян их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на вполне высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования.

Ранее сообщалось, что МФО еще с начала 2023 года ужесточили требования к заемщикам из «депрессивных» секторов. В результате у представителей кинобизнеса, автомобильного сектора и фитнеса оказались минимальные шансы на получение такой ссуды. Кроме того, микрокредитные компании стали сомневаться в надежности должников из таких сегментов, как общепит, гостиничный бизнес, туризм, сфера услуг, строительство, розничная торговля и индустрия развлечений.