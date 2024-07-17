Долецкая вступила в перепалку со спортивными комментаторами из-за Евро-2024

Долецкая вступила в перепалку со спортивными комментаторами Шнякиным и Геничем

Бывший главный редактор российской версии журнала Vogue Алена Долецкая вступила в перепалку со спортивными комментаторами Дмитрием Шнякиным и Константином Геничем из-за финала чемпионата Европы по футболу 2024 года. В своем Telegram-канале она раскритиковала их работу.

В посте, опубликованном в перерыве матча между сборными Испании и Англии, Долецкая назвала комментаторов «позором для футбола и русской речи». «Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина», — написала она.

Объясняя свои слова, Долецкая в следующей публикации заявила, что комментаторы невнимательно следили за игрой. «Мы, дилетанты, ожидаем, что именно вы можете/должны комментировать то, что происходит на поле (а не делиться маловнятными и скучными комментариями из прошлого, теряя описание текущей игры)», — уточнила она.

Позднее Шнякин в своем Telegram-канале, обращаясь к Долецкой, признал, что в их репортаже были отступления. При этом он подчеркнул, что они с коллегой освещали «все ключевые эпизоды игры, моменты, замены, перестроения, голы».

Генич тоже отреагировал на публикацию экс-главреда Vogue в своем Telegram-канале. «Даже я в ахере. Докопаться до мышей — мелочь в сыром подвале», — написал он.

Чемпионат Европы по футболу проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В финале сборная Испании победила сборную Англии со счетом 2:1.