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12:06, 17 июля 2024Мир

ФБР раскрыло новые подробности о личности стрелявшего в Трампа Крукса

AP: ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа Томаса Крукса
Томас Мэтью Крукс

Томас Мэтью Крукс. Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

Стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс был умным одиночкой, у него было мало друзей и отсутствовали твердые политические убеждения, которые могли бы послужить мотивом для покушения. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источник в ФБР.

Как отмечает издание, агенты взломали мобильный телефон Крукса, проверили его компьютер, дом и машину и опросили более 100 человек, однако не смогли установить мотив его нападения на Трампа.

Одноклассники в старшей школе Бетел-Парк описывали его как умного, но сдержанного. Его часто видели в наушниках, за обедом он предпочитал сидеть в одиночестве, глядя в свой телефон. Некоторые рассказывали, что ученики часто высмеивали его за одежду и маску, которую он продолжал носить и после окончания пандемии COVID. «Его травили почти каждый день. Он был просто изгоем», — сказал его одноклассник Джейсон Колер.

До сих пор не было публично раскрыто, что стрелок оставил какие-либо записи, посты в социальных сетях или любые другие указания, объясняющие причины его нападения на Трампа. Сотрудник правоохранительных органов, проинформированный о текущем расследовании, на условиях анонимности сообщил, что телефон Крукса не дал никаких значимых улик, связанных с мотивом или с тем, действовал ли он в одиночку или нет.

Уточняется, что политические пристрастия Крукса также остаются туманными. Он был зарегистрирован как республиканец в Пенсильвании, но федеральные отчеты о финансировании избирательной кампании показывают, что он пожертвовал 15 долларов прогрессивному политическому комитету действий 20 января 2021 года, в день, когда президент США от демократов Джо Байден был приведен к присяге.

Ранее стало известно, что Крукс находился вне периметра охраны Секретной службы США во время нападения на Трампа. Он открыл огонь с крыши.

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      Виктория Кондратьева
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