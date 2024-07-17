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02:05, 17 июля 2024Мир

Медведев рассказал о праве России на ответ в случае угрозы ее безопасности

Медведев: Россия при угрозе ее безопасности имеет право на ответ
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия как ядерная держава имеет право ответить на прямой ущерб ее безопасности и суверенитету. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и фактам».

Кроме того, Медведев подчеркнул, что власти страны осознают свою историческую ответственность и стремятся предотвратить глобальную катастрофу.

«Принцип "око за око, зуб за зуб" носит исторический характер... Так что за зло можно и иногда нужно воздавать злом», — отметил политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в России ведутся дискуссии по коррекции ядерной доктрины.

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      Юлия Мискевич
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