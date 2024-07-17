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14:32, 17 июля 2024Бывший СССР

На Украине бывшего главу МВД обвинили в склонении чиновников к госизмене

На Украине экс-главу МВД Захарченко обвинили в склонении чиновников к госизмене

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинение бывшему министру внутренних дел страны Виталию Захарченко в склонении должностных лиц к госизмене. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В ГБР заявили, что в 2022 году Захарченко звонил украинским чиновникам и уговаривал их подписать договор якобы о сдаче России украинских территорий.

Ведомство также обвинило его в том, что в своих публичных выступлениях бывший министр положительно высказывается о представителях Вооруженных сил России.

Виталий Захарченко занимал должность министра внутренних дел во времена правления президента Виктора Януковича, с 2011 по 2014 год.

Ранее на Украине изъяли завод бывшего депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука. ГБР передало предприятие в управление Национальному агентству по выявлению активов.

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      Илья Таксюр
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