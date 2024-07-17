Популярная тиктокерша ушла из жизни в возрасте 10 лет

Тиктокерша Белла Томпсон ушла из жизни в возрасте 10 лет

Популярная тиктокерша из Канады Белла Томпсон, известная в соцсетях как Bella Brave, ушла из жизни в возрасте 10 лет. Об этом сообщила ее мать в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота. (…) Белла мирно ушла в наших объятиях», — написала мать звезды TikTok.

11 июля сообщалось, что Томпсон попала в реанимацию из-за легочной инфекции. Отмечалось, что тиктокершу ввели в медикаментозную кому.

Перед этим стало известно, что у Томсон мог развиться облитерирующий бронхиолит из-за инфекции в легких. Ее мать рассказала, что в какой-то момент дочери, находившейся в больнице, стало намного хуже и она даже начала бредить.

Белла Томсон родилась с тяжелым комбинированным иммунодефицитом и болезнью Гиршпрунга, поражающей кишечник. На посвященную ей страницу в TikTok подписано более семи миллионов пользователей. Мать Томсон публикует на ней видео о лечении дочери и ее повседневной жизни.