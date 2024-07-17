Россиянин описал Пакистан фразой «столько людей с оружием не видел ни в одной стране»

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и признался, что столько людей в форме и с оружием, как там, он не видел ни в одной стране мира. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

«Даже Израиль на фоне Пакистана теряется», — такой фразой описал эту страну автор публикации.

Блогер также рассказал, что в первой столице Пакистана, городе Равалпинди, нет достопримечательностей и исторических мест. По его словам, там есть только пыльные магистрали, по сторонам которых построены «бетонные квадратные, не менее пыльные кварталы». Путешественник предупредил, что туристам не помешает надевать ватно-марлевые повязки, чтобы не задохнуться от пыли и выхлопных газов, а для прогулки выбрать одежду и обувь похуже.

Кроме того, россиянин отметил, что когда-то в прошлом пакистанские города были красивы, но сейчас они выглядят запущенными, пыльными, разбитыми, никому не нужными и забытыми.

Ранее этот же тревел-блогер описал первое впечатление от Пакистана фразой «пахло гарью, выхлопами, специями, мочой». Он добавил, что позже видел на улицах много вооруженных людей.