Раскрыты подробности ареста родственника главы ГКНБ Киргизии

В ГКНБ Киргизии раскрыли подробности ареста родственника главы ведомства

В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии раскрыли подробности задержания родственника главы ведомства Камчыбека Ташиева, передает «Sputnik Кыргызстан».

Отмечается, что неназванного свояка подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с присвоением крупной суммы благодаря сговору с гражданином Турции.

По информации ведомства, Ташиев поручил провести объективное расследование, несмотря на близкие родственные отношения. В настоящее время задержаны двое обвиняемых.

Ранее стало известно, что ГКНБ арестовал племянника президента Киргизии Садыра Жапарова по делу о причинении материального ущерба в особо крупном размере. Улан Жапаров заключен под стражу до 19 августа.