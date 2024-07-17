Сумки неожиданного размера стали модными у звезд

NYP: гигантские сумки стали трендом у звезд в 2024 году

Чересчур большие сумки стали трендом у знаменитостей в 2024 году. Об этом пишет New York Post (NYP).

Звезды начали массово появляться на публике с сумками неожиданного размера. В числе тех, кто последовал тенденции, оказались рэперша Карди Би, выбравшая для похода в Диснейленд с детьми сумку модного дома Chanel, певица FKA Twigs с сумкой люксовой марки Gucci и телезвезда Ким Кардашьян, которая предпочла Hermes Birkin.

Директор по дизайну бренда Reformation Джони Пангсенг объясняет причину популярности гигантских сумок, пришедших на смену микровариантам, цикличностью трендов. «Люди готовы к чему-то новому. Все устали от слишком маленьких и неудобных сумок», — заявила она.

С ее мнением согласна и дизайнер rag & bone Дженни Маккормик. «Женщины ходят из спортзала в офис, а потом на ужин, а еще часто путешествуют. Им просто нужна одна универсальная сумка, желательно красивая, а не дорожная», — подытожила специалистка.

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