В Генштабе пообещали найти расправившихся с российским военным азовцев

Алаудинов пообещал найти и наказать азовцев, расстрелявших российского бойца

Замглавы Главного военно-политического управления Генштаба, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов пообещал найти и наказать бойцов бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), расправившихся с безоружным российским военнослужащим. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«Те фашисты, сатанисты, которые творят вот этот беспредел, даже на войне, должны понять одну вещь. Первое, мы будем искать их, где бы они ни находились», — заявил Алаудинов, заверив, что российские войска будут делать все, чтобы виновные в преступлении «ушли к Бандере», а не попали в плен.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова пообещал, что преследование украинских военных преступников продолжится и

после завершения конфликта. «Даже если они в ходе СВО остались живы и сумели куда-то уйти, я вам даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать», — заверил Алаудинов. Он указал, что наказание будет соразмерно тому, что они сделали.

Ранее в сети появился видеоролик, в котором бойцы «Азова» расправляются с российским военным. Он сопровождается подписью «Зачистка российских позиций и уничтожение вражеской пехоты». На записи безоружному солдату несколько раз стреляют в лицо. При этом он не оказывает сопротивления.