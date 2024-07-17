Среда обитания
Все
08:03, 17 июля 2024Среда обитания

В глобальном потеплении нашли угрозу интернету

The Guardian: увеличение дня из-за глобального потепления угрожает интернету

Фото: Unsplash

На фоне глобального потепления дни становятся длиннее, из-за чего могут возникнуть проблемы с интернетом и другими сервисами. Угрозу всемирной Сети нашли авторы новой научной работы, о которой рассказывает The Guardian.

«Длительность дня меняется всего на несколько миллисекунд, однако этого достаточно, чтобы потенциально нарушить интернет-трафик, финансовые транзакции и работу GPS, которые полагаются на точное отслеживание времени», — говорится в материале.

Длина дня стабильно увеличивалась в течение всего существования планеты из-за влияния гравитации Луны на океаны и почву Земли. Однако таяние ледяного покрова Гренландии и Антарктики возвращает в океан воду, которая хранится в высоких широтах, из-за чего больше воды скапливается в морях ближе к экватору. В результате Земля становится более «сплюснутой» и вращается медленнее, а продолжительность дня увеличивается.

Ученые использовали собранные во время наблюдений данные и цифровые реконструкции, чтобы оценить влияние таяния льда на длину дня между 1900 и 2000 годами. Степень замедления вращения планеты варьировалась между 0,3 и 1 миллисекундой за один век. Однако начиная с 2000 года замедление увеличилось до 1,3 миллисекунды за век.

Согласно прогнозам, к 2100 году замедление вращения Земли составит 2,6 миллисекунды за век, если уровень выбросов парниковых газов не будет сокращен.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России заявили о данном Зеленскому карт-бланше от США. К чему может привести разрешение наносить удары по России?

      Стало известно о появлении в Харькове колонн военной техники «Азова»

      Минобороны сообщило еще о двух сбитых ночью над Россией беспилотниках ВСУ

      Россиянин полгода насиловал маленькую дочь сожительницы и попал в СИЗО

      В ЛНР сообщили об уничтожении российскими силами скрытых позиций ВСУ

      МИД пригрозил Украине дать ответ на провокации против Белоруссии

      В глобальном потеплении нашли угрозу интернету

      Мужчина подшутил над невестой и столкнулся с неожиданной реакцией

      Москвичам пообещали грозу

      Глава Крыма рассказал об ожидающих приговоров по делам о покушении на него

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше