В глобальном потеплении нашли угрозу интернету

The Guardian: увеличение дня из-за глобального потепления угрожает интернету

На фоне глобального потепления дни становятся длиннее, из-за чего могут возникнуть проблемы с интернетом и другими сервисами. Угрозу всемирной Сети нашли авторы новой научной работы, о которой рассказывает The Guardian.

«Длительность дня меняется всего на несколько миллисекунд, однако этого достаточно, чтобы потенциально нарушить интернет-трафик, финансовые транзакции и работу GPS, которые полагаются на точное отслеживание времени», — говорится в материале.

Длина дня стабильно увеличивалась в течение всего существования планеты из-за влияния гравитации Луны на океаны и почву Земли. Однако таяние ледяного покрова Гренландии и Антарктики возвращает в океан воду, которая хранится в высоких широтах, из-за чего больше воды скапливается в морях ближе к экватору. В результате Земля становится более «сплюснутой» и вращается медленнее, а продолжительность дня увеличивается.

Ученые использовали собранные во время наблюдений данные и цифровые реконструкции, чтобы оценить влияние таяния льда на длину дня между 1900 и 2000 годами. Степень замедления вращения планеты варьировалась между 0,3 и 1 миллисекундой за один век. Однако начиная с 2000 года замедление увеличилось до 1,3 миллисекунды за век.

Согласно прогнозам, к 2100 году замедление вращения Земли составит 2,6 миллисекунды за век, если уровень выбросов парниковых газов не будет сокращен.