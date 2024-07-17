Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:22, 17 июля 2024Экономика

В России запустили первый водородный полигон

На Сахалине 16 июля запустили первый в России водородный полигон

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Первый в России водородный полигон запущен на Сахалине, объявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на церемонии запуска полигона во вторник, 16 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Сахалин стал первым из трех мест в России, где будут созданы подобные объекты, отметил глава региона. Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов на церемонии запуска подчеркнул, что речь идет о конкретных индустриальных применениях этой для всего мира технологии.

Как заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, запуск первой генерации водорода на единственном в России водородном полигоне на Сахалине позволит России занять достойное место на международной технологической карте мира.

Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный в Амурской области построят водородный полигон, предназначенный, в частности, для заправки топливом будущих разгонных блоков ракет семейства «Ангара». Поставки водорода будут осуществляться с производства на Сахалине.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Участник теракта в «Крокус Сити Холле» подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово». Что стало причиной потасовки?

      Трамп осудил санкции против России

      Порномодель увеличила грудь до размера 34W с помощью собственного жира

      Значительной частью примкнувших к ИГИЛ россиян оказались дагестанцы

      Развеян популярный миф о подъемах в пять утра

      В МИД России заявили о нежелании Запада принимать Украину в НАТО

      На Украине транссексуал украл младенца из перинатального центра

      Раскрыты психологические последствия покушения на Трампа

      В США заявили о живущих в аду украинцах

      Байдена обвинили в слабости из-за отказа вести диалог с Россией по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше