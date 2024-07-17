В России запустили первый водородный полигон

На Сахалине 16 июля запустили первый в России водородный полигон

Первый в России водородный полигон запущен на Сахалине, объявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на церемонии запуска полигона во вторник, 16 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Сахалин стал первым из трех мест в России, где будут созданы подобные объекты, отметил глава региона. Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов на церемонии запуска подчеркнул, что речь идет о конкретных индустриальных применениях этой для всего мира технологии.

Как заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, запуск первой генерации водорода на единственном в России водородном полигоне на Сахалине позволит России занять достойное место на международной технологической карте мира.

Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный в Амурской области построят водородный полигон, предназначенный, в частности, для заправки топливом будущих разгонных блоков ракет семейства «Ангара». Поставки водорода будут осуществляться с производства на Сахалине.