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06:28, 17 июля 2024Россия

В российском городе спасли проведшего пол дня в воде пьяного мужчину

В Уфе спасатели помогли пьяному мужчину, который 12 часов провел в воде

Фото: Unsplash

В Уфе спасли мужчину, который полдня провел в воде, пытаясь найти телефон. Об этом рассказали в местном управлении гражданской защиты (УГЗ).

Отмечается, что 42-летний житель деревни Федоровка приехал в Уфу на пляж «Солнечный». Там он выпил и искупался в реке Белая. После он решил взять лодку и перебраться на дикий пляж. По пути мужчина уронил свой смартфон в воду и попытался его достать, однако выпал из лодки и застрял среди затопленных деревьев.

Не утонуть мужчине удалось благодаря бревнам. Его призывы о помощи услышали только утром, на место вызвали спасателей. Они вытащили мужчину из завала и доставили на берег.

Ранее автобус с пассажирами рухнул в Мойку с Поцелуева моста 10 мая. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате выжил один пасссажир автобуса и его водитель, семь человек спасти не удалось.

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      Юлия Мискевич
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