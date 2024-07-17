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00:32, 17 июля 2024Из жизни

Занявшаяся оральным сексом с 400 мужчинами порномодель пожаловалась на отсутствие любви

Скандальная итальянская порномодель заявила, что мужчины не воспринимают ее всерьез из-за ее прошлых выходок. Беседу с ней публикует Daily Star.

34-летняя Паола Саулино получила скандальную славу в 2018 году, когда объявила, что займется оральным сексом с каждым, кто проголосует против закона об ограничении полномочий итальянского парламента. Закон не прошел — против него проголосовало 19 миллионов человек. Саулино заявила, что готова выполнить обещание, и даже уверяла, что удовлетворила 400 мужчин.

Недавно она объявила, что собирается полностью изменить свою жизнь. При этом Саулино переживает из-за того, что ее прошлое влияет на поиски постоянного партнера. «Сейчас главная проблема состоит в поиске парня, который бы мне нравился, был бы воспитанным, здоровым, домашним и здравомыслящим, — заявила модель. — Чтобы он мог влюбиться в меня, выйти со мною в свет и начать строить нечто по-настоящему серьезное».

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Итальянка утверждает, что из-за ее карьеры на OnlyFan и скандальных акций мужчины не воспринимают ее всерьез, а если вступают в отношения, то тайно. Саулино рассказала, что у нее были романы с тремя футболистами Английской премьер-лиги, однако ни один из них не закончился чем-то серьезным.

«Я просто страдаю, потому что вижу, как некоторые мужчины влюбляются в меня, но не настолько сильно, чтобы выдержать возможный груз предрассудков. Особенно если они спортсмены и следят за своим имиджем. — пожаловалась Саулино. — Я им очень нравлюсь, они живут со мной, но когда дело доходит до объявления о романе, у них возникают трудности».

Ранее итальянка заявила, что собирается полностью оставить карьеру модели. Саулино сказала, что хочет создать собственную компанию, которая будет предоставлять услуги в области связей с общественностью, стратегии развития социальных сетей и организации мероприятий.

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      Никита Савин
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