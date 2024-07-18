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09:03, 18 июля 2024Ценности

47-летнюю жену Мэтта Деймона сняли в бикини на пляже

47-летнюю жену Мэтта Деймона Люсьяну Баррозо сняли в бикини на пляже в Греции

Фото: Mavrixonline.com / Legion-Media

Жену американского актера, сценариста и продюсера Мэтта Деймона Люсьяну Баррозо сняли в откровенном наряде на пляже. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели супругов во время отдыха на греческом острове Миконос. Бывшая барменша предстала перед камерой в черном бикини, которое состояло из топа-бандо и трусов с низкой посадкой. Также 47-летняя избранница звезды надела бейсболку в тон купальнику и солнцезащитные очки и взяла с собой кружевную юбку длины макси.

В свою очередь, артист выбрал черную рубашку с белым узором и плавательные шорты выше колена.

В январе Мэтт Деймон появился на церемонии вручения наград премии «Золотой глобус» с седыми волосами.

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      Карина Черных
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