47-летнюю жену Мэтта Деймона сняли в бикини на пляже

47-летнюю жену Мэтта Деймона Люсьяну Баррозо сняли в бикини на пляже в Греции

Жену американского актера, сценариста и продюсера Мэтта Деймона Люсьяну Баррозо сняли в откровенном наряде на пляже. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели супругов во время отдыха на греческом острове Миконос. Бывшая барменша предстала перед камерой в черном бикини, которое состояло из топа-бандо и трусов с низкой посадкой. Также 47-летняя избранница звезды надела бейсболку в тон купальнику и солнцезащитные очки и взяла с собой кружевную юбку длины макси.

В свою очередь, артист выбрал черную рубашку с белым узором и плавательные шорты выше колена.

В январе Мэтт Деймон появился на церемонии вручения наград премии «Золотой глобус» с седыми волосами.