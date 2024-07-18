Акула откусила мужчине руку и ногу

Военный из Австралии лишился руки и ноги из-за нападения акулы

В Австралии мужчина потерял руку и ногу из-за того, что на него напала акула. Об этом пишет People.

Нападение произошло во время антитеррористических учений в порту Сиднея в 2009 году. В то время Пол де Гелдер служил в военно-морских силах Австралии. Он находился в воде и неожиданно почувствовал удар по ноге. Развернувшись, Гелдер увидел огромную акулу. Прежде чем он успел отреагировать, хищница схватила его одновременно за правые руку и ногу и потащила на глубину. Мужчина пытался дотянуться свободной рукой до глаза акулы, но ничего не получалось, потому что она мотала головой. Он уже перестал сопротивляться, когда она откусила часть его руки до предплечья и порвала сухожилие на ноге, таким образом ослабив хватку. Благодаря водолазному костюму мужчина всплыл на поверхность.

Впоследствии оказалось, что атака длилась всего восемь секунд. Товарищи Гелдера заметили нападение и сумели добраться до него на лодке и втащить на борт до того, как акула вернулась. Они затянули раны жгутами и держали мужчину в сознании почти все время до приезда в больницу. Гелдер потерял много крови, но его состояние удалось стабилизировать. По словам врачей, без жгутов он умер бы за полминуты, потому что хищница прокусила ему артерию на ноге. Перед операцией врач предупредил его, что лучше ампутировать ногу, потому что поврежден нерв. Гелдер знал, что уже лишился руки, но согласился на ампутацию, поскольку в ином случае нога все равно бы не работала и при этом причиняла боль.

Через какое-то время после операции и дальнейшей реабилитации Гелдер вышел на работу в школу для дайверов. Однако опыт оказался слишком травматичным, и он вскоре сменил профессию. Лишь недавно Гелдер впервые погрузился в воду рядом с местом атаки для съемок документального фильма.

Ранее сообщалось, что мужчина из Флориды упал в кишащую акулами гавань на Багамах и выжил. Он рассказал, что укусы хищников по ощущению были похожи на удары.