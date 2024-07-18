Силовики накрыли замаскированный под SPA-салон бордель

Mash: в Нефтекамске накрыли бордель, замаскированный под SPA-салон

В Башкортостане силовики накрыли бордель, замаскированный под SPA-салон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, притон находился в Нефтекамске. Правоохранители изъяли из него 5 миллионов рублей и 13 тысяч долларов. Отмечается, что удалось задержать 38-летнего сутенера из Ханты-Мансийского автономного округа и четырех женщин. Организатор борделя уже арестован, а его сообщницы находятся под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в подмосковном Наро-Фоминске задержан 66-летний пенсионер, который организовал занятия проституцией в банном комплексе.