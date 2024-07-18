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17:24, 18 июля 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ назвали бессмысленными попытки удержаться в Крынках

NYT: попытки ВСУ удержаться в Крынках были бессмысленными и жестокими

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержаться в Крынках Херсонской области были бессмысленными и жестокими. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.

Бойцы ВСУ прокомментировали вывод подразделений из населенного пункта на левом берегу Днепра. Украинские солдаты назвали бессмысленными попытки удержаться на плацдарме в течение нескольких месяцев.

«[Позиции ВСУ] были разрушены интенсивным, комбинированным и продолжительным огнем противника», — заявил один из находившихся в Крынках бойцов. Журналисты NYT отметили изначальную уязвимость украинских позиций на левом берегу Днепра.

Ранее украинское издание «Следствие.Инфо» сообщило о пропаже без вести в Крынках 788 военнослужащих. Журналисты изучили базу розыска украинской полиции за период с октября 2023 года по июнь 2024 года.

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      Юрий Леонов
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