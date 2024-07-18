Крым подвергся атаке десятка морских беспилотников

Минобороны: десять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма

Десять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В ночь на 18 июля полуостров был атакован десятками морских и летательных беспилотников.

Безэкипажные катера были перехвачены в Черном море дежурными огневыми средствами, отметили в военном ведомстве. О каких именно средствах идет речь, в Минобороны не уточнили. Ранее их уничтожали с борта вертолета.

Всего в ночь на 18 июня около Крыма было уничтожено несколько десятков беспилотников. Помимо водных, неподалеку от полуострова были перехвачены 33 летательных аппарата. Еще два были сбиты над Брянской областью.

