Москвичам предсказали ухудшение погоды

Заммэра Москвы Бирюков: 19 июля в столице прогнозируется гроза с сильным дождем

В ночь на пятницу, 19 июля, в Москве ожидается сильный дождь, местами гроза, а также ветер со скоростью 15 метров в секунду. Об этом сообщает портал mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Ухудшение погоды прогнозируется с 02:00 до 21:00 пятницы. Неблагоприятные погодные условия могут затруднить движение транспорта, привести к заторам. Водителей призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров. Если непогода застала в дороге, стоит переждать: остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери. Автовладельцам также рекомендовали не парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями.

Пешеходам посоветовали не укрываться под деревьями, рядом с торговыми палатками и павильонами, на автобусных остановках и под навесами. Переждать непогоду лучше всего в метро, подземном переходе или в любом ближайшем здании.

В ночь на четверг, 18 июля, в отдельных районах Москвы выпало до 16 миллиметров осадков, это почти 20 процентов от месячной нормы. Наибольшее их количество зафиксировано в центре, на северо-востоке и в Зеленоградском административном округе.

Ранее москвичам сообщили, что в городе закончился период «утомленного солнца» — времени, когда температура долгое время превышала норму. По словам ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяны Поздняковой, с пятницы, 19 июля, температура в столице долгое время не будет подниматься до отметок плюс 28-30 градусов Цельсия.