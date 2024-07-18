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15:19, 18 июля 2024Россия

Названы самые влиятельные члены правительства России

«Царьград»: Мишустин возглавил рейтинг самых влиятельных членов правительства РФ

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Издание «Царьград» составило рейтинг самых влиятельных представителей правительства России. Газета опросила ряд экспертов в области политологии, предложив им оценить 100 человек, включая членов правительства, администрации президента, а также самых известных депутатов Госдумы и сенаторов.

На первое место в рейтинге эксперты поставили премьер-министра Михаила Мишустина. Следом за ним идут Денис Мантуров, первый заместитель премьера, и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Четвертую позицию занял глава Министерства обороны Андрей Белоусов, а пятую — министр финансов Антон Силуанов. Следом за ними идут заместители председателя правительства Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Патрушев. Десятое место досталось Юрию Трутневу — полномочному представителю президента России в Дальневосточном федеральном округе и зампреду правительства.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Михаил Мишустин остался в должности премьер-министра страны, как и Сергей Лавров, сохранивший за собой пост главы МИД. При этом новым главой Минобороны вместо Сергея Шойгу стал Андрей Белоусов.

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      Артём Верейкин
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