Россиян призвали привыкать к глобальному потеплению

Климатолог Кислов призвал жителей России привыкать к глобальному потеплению

Жителям России нужно привыкать к глобальному потеплению, а властям ориентироваться на опыт стран, которых оно настигло раньше. Таким советом в беседе с радиостанций «Говорит Москва» поделился завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.

По его словам, волны жары настигали Центральный район России и ранее, например, в 2010 и 1979 годах. При этом тогда «стояла просто жара», а сейчас жаркая погода пришла в регион вместе с ливнями. Кислов призвал Россию идти по опыту тех стран, в которых подобные явления происходят чаще. Например, там убирают старые деревья, а также совершенствуют систему сброса вод таким образом, чтобы ливневые стоки не загрязнялись.

Эксперт указал и на сложности таких совершенствований. Так, сделать ливневый сток, рассчитанный на большой объем воды, достаточно дорого. Если же сток полностью не справится с водой, оставшаяся жидкость потечет по улицам. Тогда выгоднее создать русла для стока воды. «Пусть она [вода] течет в нужное русло, в какую-то реку, а не просто заливает площадь», — предложил климатолог.

Ранее ведущий специалист информагенства «Метеоновости» Татьяна Позднякова анонсировала окончание в Москве периода «утомленного солнца» — времени, когда температура долгое время превышала норму. По словам синоптика, уже с пятницы, 19 июля, в дневное время температура перестанет достигать отметок плюс 28-30 градусов тепла.