Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:02, 18 июля 2024Экономика

Россиян призвали привыкать к глобальному потеплению

Климатолог Кислов призвал жителей России привыкать к глобальному потеплению

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жителям России нужно привыкать к глобальному потеплению, а властям ориентироваться на опыт стран, которых оно настигло раньше. Таким советом в беседе с радиостанций «Говорит Москва» поделился завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.

По его словам, волны жары настигали Центральный район России и ранее, например, в 2010 и 1979 годах. При этом тогда «стояла просто жара», а сейчас жаркая погода пришла в регион вместе с ливнями. Кислов призвал Россию идти по опыту тех стран, в которых подобные явления происходят чаще. Например, там убирают старые деревья, а также совершенствуют систему сброса вод таким образом, чтобы ливневые стоки не загрязнялись.

Материалы по теме:
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру. О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру.О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
1 апреля 2024
Добыча нефти и газа вредит планете. Когда человечество откажется от них?
Добыча нефти и газа вредит планете.Когда человечество откажется от них?
25 апреля 2024

Эксперт указал и на сложности таких совершенствований. Так, сделать ливневый сток, рассчитанный на большой объем воды, достаточно дорого. Если же сток полностью не справится с водой, оставшаяся жидкость потечет по улицам. Тогда выгоднее создать русла для стока воды. «Пусть она [вода] течет в нужное русло, в какую-то реку, а не просто заливает площадь», — предложил климатолог.

Ранее ведущий специалист информагенства «Метеоновости» Татьяна Позднякова анонсировала окончание в Москве периода «утомленного солнца» — времени, когда температура долгое время превышала норму. По словам синоптика, уже с пятницы, 19 июля, в дневное время температура перестанет достигать отметок плюс 28-30 градусов тепла.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В бригаде ВСУ назрел бунт из-за вранья командиров. Они скрывали от руководства реальное положение дел на фронте

      Германия передаст Украине MAUS

      В Финляндии прокомментировали возможность открытия границы с Россией

      Трампа поддержали повязками на ушах

      14 школьников съели слишком острые чипсы и попали в больницу

      Российские компании стали заранее готовиться к уходу ценных сотрудников

      Россиян призвали привыкать к глобальному потеплению

      Директора российского драмтеатра арестовали по обвинению в аферах на 14 миллионов рублей

      В Москве допустили мобилизацию несовершеннолетних на Украине

      Российский водолаз снял на видео медузу-гиганта с «золотой гривой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше