МО РФ: российская система ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Кроме того, ПВО удалось уничтожить три управляемых авиабомбы Hammer, стоимость каждой из которых составляет около 300 тысяч долларов.

Также в МО сообщили об уничтожении 74 беспилотных летательных аппаратов и десяти безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По обновленной информации от оборонного ведомства, с начала спецоперации российским войскам удалось уничтожить 629 самолетов, 277 вертолетов и 27 783 беспилотных летательных аппарата ВСУ.