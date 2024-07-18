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13:53, 18 июля 2024Россия

Российская система ПВО сбила украинский истребитель

МО РФ: российская система ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Кроме того, ПВО удалось уничтожить три управляемых авиабомбы Hammer, стоимость каждой из которых составляет около 300 тысяч долларов.

Также в МО сообщили об уничтожении 74 беспилотных летательных аппаратов и десяти безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По обновленной информации от оборонного ведомства, с начала спецоперации российским войскам удалось уничтожить 629 самолетов, 277 вертолетов и 27 783 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

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      Марк Леонов
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