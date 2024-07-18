Сообщение об атаке дронов на НПЗ в Туапсе не подтвердилось

Сообщение Telegram-канала «Операция Z» об атаке на НПЗ в Туапсе не подтвердилось

Telegram-канал «Операция Z» сообщил об атаке беспилотников на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В качестве доказательства авторы опубликовали видео с места происшествия.

Ролик, который выложил канал, был сделан во время атаки дронов на Туапсинский НПЗ в мае. Тогда десятки беспилотников атаковали несколько регионов России, в том числе Краснодарский край. Об этом писали многие российские СМИ, среди которых РБК и «Известия». 17 июля ударов по заводу в Туапсе не было.

Telegram-канал «Операция Z» уже публиковал недостоверную информацию. Так, в апреле он сообщил о создании призывной комиссии по мобилизации граждан из запаса в Лысьвенском городском округе Пермского края. На самом деле ничего сверхъестественного в создании мобилизационных комиссий нет. Это плановая работа, создание таких комиссий регламентирует постановление правительства РФ № 852 от 30 декабря 2006 года.

Известно, что Telegram-канал «Операция Z» связан с Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО) Вооруженных сил Украины. Хакерская группа RaHDit выявила сеть украинских каналов примерно на пять-шесть миллионов подписчиков. Каналы сгруппированы по тематикам, часть из них маскируется под поддержку СВО, а часть имитирует региональные российские крупные паблики. https://nemez1da.ru/rassledovaniya/strong-em-u-volk-v-ovechej-shkure-u-em-strong/

Информация об атаке на НПЗ в Туапсе не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».