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06:37, 18 июля 2024Мир

Снайпер передал сведения о стрелке до покушения на Трампа

CBS News: снайпер передал информацию о стрелке за минуты до выстрелов в Трампа

Фото: Mike Segar / Reuters

Снайпер, входивший в состав тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, передавал сведения о стрелке до покушения. Об этом сообщил американский телеканал CBS News.

Тактическая группа состояла из трех снайперов. Она располагалась внутри строения, которое преступник использовал при нападении. По данным журналистов, снайпер заметил смотревшего в прицел стрелка и сделал его фотографию. Он передал информацию о нем в командный пункт за минуты до выстрелов.

По данным телеканала, двое полицейских попытались забраться на крышу, но преступник в это время уже начал стрелять.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного мероприятия в Батлере (штат Пенсильвания). В ходе выступления политик был ранен в ухо, стрелка ликвидировали снайперы Секретной службы.

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      Марина Совина
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