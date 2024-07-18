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14:05, 18 июля 2024Путешествия

Туристы испугались ездить в Дагестан после терактов и нашли ему замену

Mash: турпоток в Дагестан упал на 30 процентов летом 2024 года

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Турпоток в Дагестан упал на 30 процентов летом 2024 года — туристов напугали случившиеся в Махачкале и Дербенте теракты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Однако путешественники быстро нашли замену региону — на 30 процентов вырос спрос на поездки в соседнюю Северную Осетию. По данным источника Mash, к концу лета Владикавказ и окрестности посетит больше миллиона человек. Специалисты ожидают, что в августе цены на номера в местных гостиницах вырастут в 2,5 раза, а питание в ресторанах подорожает на 20 процентов.

Нападения в Дагестане произошли 23 июня. В Махачкале была совершена атака на полицейских, а преступники во главе с Османом и Адилем Омаровыми в Дербенте напали на синагогу и православный храм. В это время там находились около 40 человек. Террористы вели хаотичную стрельбу, позднее их ликвидировали.

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      Марк Успенский
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