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06:09, 18 июля 2024Мир

В Новороссийске предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров

Кравченко: в Новороссийске предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Не находитесь на открытом пространстве около моря», — обратился он к жителям первой береговой линии.

Вместе с этим он заявил о недопустимости съемок средств защиты города.

Ночью 18 июля в Севастополе военные отразили попытку атаки надводного беспилотника, По словам губернатора Михаил Развожаева, именно поэтому в городе были слышны громкие звуки. Сейчас безэкипажный катер уничтожен.

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      Сергей Грехов
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