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04:35, 18 июля 2024Мир

В США рассказали о новом моменте восприимчивости для Байдена

CNN: Байден стал более восприимчив к разговорам об уходе из гонки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Brian Snyder / Reuters

Для президента США Джо Байден мог наступить новый момент, так как он стал более восприимчив к разговорам об уходе из гонки, сообщает CNN.

По словам источников, приватно он ведет себя не так вызывающе, как публично. «Он перешел от слов "Камала [Харрис] не может победить" к "Как вы думаете, Камала может победить?"— сказал один из собеседников газеты.

Ранее ABC News узнал, что один из самых высокопоставленных демократов, лидер партии в Сенате Чак Шумер в личном разговоре призвал Байдена уйти из гонки. Как уточняет телеканал, Шумер сказал Байдену, что «для него, партии и страны» будет лучше, если он уйдет. Встреча состоялась 13 июля в доме Байдена в штате Делавэр. Сразу после нее, лидер демократов в Сенате в официальном заявлении сказал, что встреча была хорошей.

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      Сергей Грехов
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