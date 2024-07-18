Власти Бурятии опровергли сообщения о взрыве на Гусиноозерской ГРЭС

Цыденов: энергоблок на Гусиноозерской ГРЭС отключился из-за свища в котле

Власти Республики Бурятия опровергли распространившиеся в сети сообщения о произошедшем на Гусиноозерской ГРЭС взрыве.

Александр Невзоров (внесен в реестр иностранных агентов; он и его супруга признаны в России экстремистским объединением) и ряд украинских Telegram-каналов написали, что после взрыва аварийно отключились два из трех энергоблоков. Также к постам прикреплялось видео, на котором видны клубы дыма и слышен громкий гул.

Глава республики Александр Цыденов в своем Telegram-канале опроверг сообщения о взрыве на объекте, власти объяснили случившееся технической неисправностью. «Остановка энергоблока случилась по причине появления свища в котле. Энергоблок был остановлен, сработала автоматика — аварийные клапаны сброса давления, а это громко. Именно срабатывание клапанов слышали очевидцы», — написал чиновник. Он добавил, что была реализована резервная схема электропитания.

Между тем в пресс-службе энергетической компании «Интер РАО» отмечали, что чрезвычайных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии не наблюдалось. «15 и 16 июля были выведены во внеплановый ремонт два энергоблока — в связи с необходимостью устранения свища в топке котла на энергоблоке №2 и устранения свища в топке котла на энергоблоке №3. Никаких нештатных и чрезвычайных ситуаций на ГРЭС не было», — сказано в сообщении.

Информация о том, что два энергоблока Гусиноозерской ГРЭС были выведены из строя в результате взрыва, не получила распространения в российских СМИ. При этом ряд изданий и агентств осветили ситуацию — в их числе ТАСС, «Интерфакс», «Байкал 24», Радио Sputnik.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».