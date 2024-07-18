Военный аналитик Мингалев: Зеленский жертвует украинцами ради сохранения власти

Президент Украины Владимир Зеленский наплевательски относится к своему народу — пытаясь сохранить власть, он жертвует соотечественниками и отправляет их в качестве пушечного мяса на фронт. Об этом заявил военный эксперт и политолог Вадим Мингалев, передают «Известия».

По его словам, Демократическая партия США попала в ловушку, сделав ставку на Украину. Поэтому теперь они заставляют Зеленского снижать возраст призывников и отправлять людей на фронт. По мнению Мингалева, если президент перестанет это делать, его просто убьют.

Аналитик также указал, что у украинцев накапливается ненависть к Зеленскому, поэтому в стране будут нарастать протестные настроения. Однако они не перетекут во всеобщее восстание, так как жители Украины сильно запуганы правительством.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил Зеленского в создании кризиса власти в стране. По его словам, когда в конце августа истечет срок действия Верховной Рады, государство полностью утратит легитимную власть.