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08:37, 18 июля 2024Забота о себе

Женщинам подсказали несколько неочевидных способов доставить удовольствие мужчинам

Фото: standret / freepik

Британский сексолог, эксперт по отношениям Трейси Кокс перечислила сексуальные ощущения, которые втайне мечтает испытать каждый мужчина. Несколько доступных способов доставить удовольствие партнеру она подсказала женщинам в своей колонке для Daily Mail.

Кокс заявила, что мужчины не меньше женщин испытывают потребность в прикосновениях, объятиях, поцелуях и сексуальных ласках. По ее словам, если подобные проявления физической близости исчезают, это свидетельствует о серьезном кризисе в отношениях. «Без прикосновений мужчины чувствуют себя эмоционально далекими от своих партнерш. Изолированные и одинокие, они сомневаются в своей физической привлекательности и желанности», — объяснила эксперт. Она добавила, что из-за этого эмоциональная близость в отношениях разрушается и секс становится механическим и вынужденным.

Еще один способ доставить удовольствие партнеру, по мнению Кокс, — устроить ему импровизированный стриптиз. Для мужчины видеть обнаженное тело партнерши — одно из самых больших удовольствий. Сексолог объяснила этот факт тем, что мужчины по своей природе визуалы, поэтому их так привлекает порно, в то время как женщин больше заводит чтение эротики.

Кокс призвала женщин чаще инициировать секс и быть активными в процессе близости — это покажет партнеру, что он все еще желанный, и улучшит качество интимной жизни в целом. Сославшись на многолетний опыт, эксперт отметила, что это один из самых частых запросов со стороны мужчин.

Ранее Трейси Кокс назвала способ определить оптимальное количество секса в отношениях. По ее словам, первое, от чего зависит половая активность, — это возраст. Ссылаясь на исследования, она сообщила, что до 25 лет люди в среднем занимаются сексом 11 раз в месяц, с 25 до 35 — восемь-девять раз, а после 37 — шесть-семь раз в месяц.

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      Наталья Обрядина
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