49-летняя Ева Лонгория в бикини вновь попала в объективы папарацци

49-летняя актриса Ева Лонгория в бикини вновь попала в объективы папарацци

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория в откровенном виде вновь попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

49-летнюю звезду популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» запечатлели на пляже в Марбелье, Испания. Она собирала игрушки своего шестилетнего сына Сантьяго.

На размещенных кадрах знаменитость предстала в бикини синего цвета, которое состояло из бюстгальтера и плавок с тонкими бретелями. Кроме того, на ней были черные солнцезащитные очки и бежевая соломенная шляпа.

Ранее актрису Еву Лонгорию также заметили во время отдыха на пляже в Марбелье. Тогда ее сфотографировали в раздельном купальнике белого цвета.