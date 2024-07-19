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09:42, 19 июля 2024Ценности

49-летняя Ева Лонгория в бикини вновь попала в объективы папарацци

49-летняя актриса Ева Лонгория в бикини вновь попала в объективы папарацци
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория в откровенном виде вновь попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

49-летнюю звезду популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» запечатлели на пляже в Марбелье, Испания. Она собирала игрушки своего шестилетнего сына Сантьяго.

На размещенных кадрах знаменитость предстала в бикини синего цвета, которое состояло из бюстгальтера и плавок с тонкими бретелями. Кроме того, на ней были черные солнцезащитные очки и бежевая соломенная шляпа.

Ранее актрису Еву Лонгорию также заметили во время отдыха на пляже в Марбелье. Тогда ее сфотографировали в раздельном купальнике белого цвета.

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      Мария Винар
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