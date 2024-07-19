Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:27, 19 июля 2024Экономика

Донецк остался без воды во время аномальной жары. Что там случилось?

Baza: из-за прорыва трубы в Донецк перестала подаваться вода

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Донецк оказался без подачи поды из-за прорыва на трубопроводе «Дон — Донбасс». Это случилось еще в среду, 17 июля, около 13:00 в Ростовской области в районе хутора Едуш, недалеко от местного кирпичного завода, однако в СМИ информация появилась только спустя два дня.

Рассматриваются две версии прорыва трубы в Донецке

По информации издания Baza в его Telegram-канале, неизвестный перекрыл задвижку и сломал штурвал, из-за чего произошел гидроудар, приведший к разрыву трубы. Ссылаясь на неназванные источники, издание пишет, что пока рассматриваются две версии ЧП.

По одной — это мог быть акт вандализма. Вторая версия гласит, что задвижку заблокировал человек, знакомый с трубопроводом, — возможно, работник или строитель. Издание предполагает, что, возможно, кто-то из субподрядчиков или рабочих так отомстил за неуплату.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В настоящее время трубу ремонтируют, однако пока неясно, сколько времени может потребоваться на ее восстановление.

Трубопровод снабжает водой всю ДНР

Трубопровод снабжает как Донецк, так и весь регион. Он построен в 2023 году и соединяет реку Дон в Ростовской области и ДНР. Его мощность составляет до 300 тысяч кубических метров воды в сутки.

Для сравнения: «Ростовводоканал», который обеспечивает водой Ростов, Батайск, а также населенные пункты Аксайского, Азовского и Мясниковского районов, отбирает из Дона до 500 тысяч кубометров воды в сутки.

Жителей попросили не паниковать

В Донецке остаются запасы воды, однако неизвестно, хватит ли их до восстановления подачи, утверждает Baza. По информации Донецкого агентства новостей, запас воды имеется.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Паниковать не стоит, у нас есть необходимый запас воды в водохранилищах. Наши специалисты не переставая пополняли водохранилища. С нашей стороны запас воды есть, и она будет подаваться населению», — отметил представитель ГУП ДНР «Вода Донбасса».

Ситуацию осложняет аномальная жара: по прогнозам, в Донецке 19 июля температура воздуха достигнет плюс 38-40 градусов. Министерство строительства и ЖКХ ДНР проинформировало, что из-за аварийных отключений электроэнергии некоторые населенные пункты в регионе остались без воды. В частности прекращена подача воды в Енакиево и близлежащие населенные пункты, в Торез, Шахтерск, Снежное, Кировское, Ждановка. Туда организуют подвоз воды.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Донецк остался без воды во время аномальной жары. Что там случилось?

      Семья Байдена обсудила снятие его кандидатуры с выборов

      Российские БМП оснастят активной защитой от дронов

      400 человек захотели забрать домой попугая-матерщинника

      Второй фигурант задержан по делу директора Института биохимической технологии

      Додон заявил о страхе Кишинева открывать участки для голосования в России

      В России отреагировали на готовящийся перевод доходов от активов Украине

      Готовившего теракт на вокзале в Ессентуках гражданина Таджикистана арестовали

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Украина получит от Евросоюза 100 миллионов евро на защиту энергосистемы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше