Донецк остался без воды во время аномальной жары. Что там случилось?

Baza: из-за прорыва трубы в Донецк перестала подаваться вода

Донецк оказался без подачи поды из-за прорыва на трубопроводе «Дон — Донбасс». Это случилось еще в среду, 17 июля, около 13:00 в Ростовской области в районе хутора Едуш, недалеко от местного кирпичного завода, однако в СМИ информация появилась только спустя два дня.

Рассматриваются две версии прорыва трубы в Донецке

По информации издания Baza в его Telegram-канале, неизвестный перекрыл задвижку и сломал штурвал, из-за чего произошел гидроудар, приведший к разрыву трубы. Ссылаясь на неназванные источники, издание пишет, что пока рассматриваются две версии ЧП.

По одной — это мог быть акт вандализма. Вторая версия гласит, что задвижку заблокировал человек, знакомый с трубопроводом, — возможно, работник или строитель. Издание предполагает, что, возможно, кто-то из субподрядчиков или рабочих так отомстил за неуплату.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В настоящее время трубу ремонтируют, однако пока неясно, сколько времени может потребоваться на ее восстановление.

Трубопровод снабжает водой всю ДНР

Трубопровод снабжает как Донецк, так и весь регион. Он построен в 2023 году и соединяет реку Дон в Ростовской области и ДНР. Его мощность составляет до 300 тысяч кубических метров воды в сутки.

Для сравнения: «Ростовводоканал», который обеспечивает водой Ростов, Батайск, а также населенные пункты Аксайского, Азовского и Мясниковского районов, отбирает из Дона до 500 тысяч кубометров воды в сутки.

Жителей попросили не паниковать

В Донецке остаются запасы воды, однако неизвестно, хватит ли их до восстановления подачи, утверждает Baza. По информации Донецкого агентства новостей, запас воды имеется.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Паниковать не стоит, у нас есть необходимый запас воды в водохранилищах. Наши специалисты не переставая пополняли водохранилища. С нашей стороны запас воды есть, и она будет подаваться населению», — отметил представитель ГУП ДНР «Вода Донбасса».

Ситуацию осложняет аномальная жара: по прогнозам, в Донецке 19 июля температура воздуха достигнет плюс 38-40 градусов. Министерство строительства и ЖКХ ДНР проинформировало, что из-за аварийных отключений электроэнергии некоторые населенные пункты в регионе остались без воды. В частности прекращена подача воды в Енакиево и близлежащие населенные пункты, в Торез, Шахтерск, Снежное, Кировское, Ждановка. Туда организуют подвоз воды.