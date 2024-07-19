Эксперт назвала лучшее время для суперсекса

Отпуск — идеальное время для улучшения сексуальной жизни, считает секс-тренер Мангала Холланд. Лучшие условия для суперсекса эксперт назвала в комментарии для Yahoo UK.

Холланд объяснила, что в отпуске люди чувствуют себя максимально расслабленными, в то время как дома насладиться интимным общением друг с другом мешают бытовые проблемы, забота о детях, стресс из-за работы. «Когда вы в отпуске и вам удалось выспаться, вы провели несколько дней в расслабленном состоянии, вполне логично, что вы будете более открыты для близости», — отметила она.

Эксперт по сексу и отношениям Наталия Бейкер добавила, что новизна и спонтанность также помогают разжечь страсть во время отдыха. «Новизна обстановки, новые виды, звуки и даже запахи могут стимулировать чувства и добавлять ощущение приключения в секс», — объяснила специалистка.

В то же время Бейкер уточнила, что настроиться на романтический лад и поднять либидо можно и в домашних условиях. Для этого, по ее словам, нужно выделить время на отдых и досуг, чтобы воссоздать атмосферу без стресса, похожую на отпускную. «Регулярно отвлекайтесь от работы и других обязанностей, чтобы сосредоточиться друг на друге. Привнесите в свой дом ощущение новизны, например, изменив декор спальни. Планируйте неожиданные свидания, открыто обсуждайте свои сексуальные желания и фантазии», — посоветовала она.

Секс-эксперт Джемма Найс назвала необычный способ улучшить настроение с помощью порно. Она рекомендовала прослушивать пикантные аудиозаписи для повышения уровня гормонов удовольствия.