Известного пианиста признали иноагентом

Минюст России внес в реестр иноагентов пианиста Евгения Кисина

Минюст России внес в реестр иностранных агентов известного российского пианиста Евгения Кисина. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Евгений Игоревич Кисин выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, в том числе в рамках своей гастрольной деятельности, а также осуществлял перевод денежных средств в адрес Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

С 2016 года музыкант и лауреат двух премий «Грэмми» проживает в Праге.

Помимо Кисина, иноагентами были признаны предстоятель Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, YouTube-блогер Юрий Швец, экс-координатор штаба Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в Саратове Дмитрий Цибирев.

Ранее Минюст внес в реестр иноагентов писательницу Людмилу Улицкую.

