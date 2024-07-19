После нападения трех мигрантов на депутата Госдумы в Самаре возбудили дело

После нападения мигрантов на депутата Матвеева в Самаре возбудили уголовное дело

Следственный комитет (СК) России завел дело после нападения мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самарской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В действиях злоумышленников, разбивших политику голову камнем, увидели состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Участники инцидента установлены и задержаны, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Инцидент произошел днем 18 июля. Как рассказал парламентарий, они с водителем заметили группу вооруженных палками и камнями мигрантов, которые нападали на прохожих. Матвеев попытался остановить хулиганов, но сразу же пропустил удар камнем по затылку.