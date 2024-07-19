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07:15, 19 июля 2024Силовые структуры

После нападения трех мигрантов на депутата Госдумы в Самаре возбудили дело

После нападения мигрантов на депутата Матвеева в Самаре возбудили уголовное дело

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет (СК) России завел дело после нападения мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самарской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В действиях злоумышленников, разбивших политику голову камнем, увидели состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Участники инцидента установлены и задержаны, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Инцидент произошел днем 18 июля. Как рассказал парламентарий, они с водителем заметили группу вооруженных палками и камнями мигрантов, которые нападали на прохожих. Матвеев попытался остановить хулиганов, но сразу же пропустил удар камнем по затылку.

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      Марина Совина
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