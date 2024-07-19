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16:36, 19 июля 2024Мир

Россия предостерегла Британию от помощи ВСУ

Посольство РФ: заявления Лондона о помощи ВСУ приведут к разрушению Украины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заявления официального Лондона об оказании военной помощи Киеву и их претворение в жизнь приведут лишь к затягиванию украинского конфликта и дальнейшему разрушению страны. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы посольства России в Великобритании сообщает РИА Новости.

«Что бы ни заявляли официальные лица, речь идет не об инвестициях в европейскую безопасность, а о полноценном содействии затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины», — говорится в сообщении. Также отмечается, что Лондон тем самым не только будет содействовать эскалации конфликта, но и «обречет британских налогоплательщиков» на ежегодные отчисления в «украинскую черную дыру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Лондон заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей страны. По словам главы государства, на данные средства Украина планирует приобрести системы противовоздушной обороны (ПВО), средства радиолокации и поражения. Кроме того, Киев намерен получить технологии и освоить частичное производство запчастей и компонентов для военной техники западного образца.

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      Виктория Кондратьева
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