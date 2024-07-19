Россиян предупредили об обязательной мере после смены номера телефона

МВД: при смене сим-карты необходимо открепить номер от портала «Госуслуги»

После смены сим-карты необходимо открепить номер от портала «Госуслуги» и мобильных приложений. Об этой обязательной мере россиян предупредили эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В МВД рассказали, что аферисты приобретают старые сим-карты, которые уже были использованы и поступили в повторную продажу, а затем используют их для восстановления доступа к учетным записям в различных онлайн-сервисах. «Это может привести к утечке конфиденциальной информации, такой как паспортные данные, информация о недвижимости и автомобилях», — говорится в сообщении.

Чтобы мошенники не получили доступ к конфиденциальной информации, эксперты рекомендовали открепить неиспользуемый номер телефона от портала «Госуслуги», онлайн-банка и других сервисов.

Для смены номера на «Госуслугах» необходимо перейти в раздел «Настройки и безопасность» и нажать «Изменить» напротив прикрепленного номера телефона, напомнили специалисты. «Если же сим-карты на руках у вас уже нет — потеряли или выбросили за ненадобностью, — сменить номер на портале "Госуслуги" самостоятельно не получится. Вам необходимо обратиться в МФЦ», — заключили эксперты.

Ранее Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги», назвав ее фейком. Представители министерства добавили, что на портале можно подать заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия собственника, что позволит обезопасить имущество.