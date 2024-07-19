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09:04, 19 июля 2024Путешествия

Россиянам назвали самый дешевый город для отдыха в июле и августе

Минводы стали самым дешевым направлением для отдыха в июле и августе

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Минеральные Воды стали самым дешевым направлением для отдыха во второй половине лета. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Яндекс Путешествия», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, в июле и августе одна ночь в отеле Минвод в среднем обойдется в 4,3 тысячи рублей. Столько же стоит размещение в гостиницах Горно-Алтайска.

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В числе доступных городов сервис также назвал Саратов (4,5 тысячи за ночь), Вологда и Рязань (по 4,7 тысячи), Чебоксары (4,8 тысячи). Бюджетный отдых на юге возможен в Краснодаре и Каменске-Шахтинском, средняя стоимость ночи в отеле там достигает 4,9 тысячи рублей.

«У россиян вырос интерес к городам Золотого кольца — спрос на отели во Владимире вырос на 53 процента, в Суздале — на 47 процентов», — сказано в исследовании. При этом средняя цена одной ночи в отеле во Владимире составляет 5 тысяч рублей, а в Суздале — 9,6 тысячи рублей.

Ранее Республика Алтай была признана самым дорогим направлением для отпуска в июле. Средняя стоимость проживания на двоих составила 107,6 тысячи рублей. На втором месте оказалась Камчатка.

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      Мария Борисова
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