Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 19 июля 2024Мир

В Белом доме прокомментировали состояние Байдена

Белый дом: лечащий врач Байдена заявил, что состояние президента улучшилось
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Состояние президента США Джо Байдена, который заразился коронавирусом, за последние сутки значительно улучшилось. Об этом сообщил Белый дом со ссылкой на лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора, передает ТАСС.

Ранее в администрации президента рассказали, что Джо Байден заразился коронавирусом и отменил запланированное выступление на одной из конференций в Лас-Вегасе.

Политик уже сдавал положительный тест на COVID-19. Летом 2022 года официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент заразился коронавирусом. При этом симптомы у него проявлялись умерено, он работал в дистанционном режиме.

19 июля Байден рассказал о намерении продолжить свою избирательную кампанию, приостановленную на фоне покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Между жизнью и смертью». Во Львове стреляли в экс-депутата Рады Фарион. Что известно о покушении?

      Вяльбе одной фразой оценила уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК

      Глава Крыма назвал причину обесточивания Алушты

      В США заявили о возможности ввести новые санкции против Китая

      Бывший лидер Pink Floyd прокомментировал мобилизацию на Украине

      В Белом доме прокомментировали состояние Байдена

      Россияне вышли к посольству США поддержать SHAMAN

      Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы

      В США заявили о возможности выпускать большое количество вооружений

      Во Львове раздались звуки стрельбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше