Бастрыкин поручил проверить брата выступавшей на «Евровидении» от России певицы

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить призывы Назара Приходько, который является братом певицы Анастасии Приходько, выступавшей на «Евровидении» от России. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
В СК прокомментировали призывы Приходько к убийствам российских граждан на фоне убийства бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион, которые он высказал в своем Telegram-канале. В частности, украинец обвинил Россию в покушении на Фарион.
Бастрыкин поручил провести соответствующую проверку Главному следственному управлению ведомства. «В рамках проверки будет дана правовая оценка опубликованным высказываниям», — подчеркнули в СК.
Назар Приходько состоит в организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО, признана экстремистской и запрещена в РФ). В 2009 году Приходько подавал в суд на газету «Московский комсомолец» в ответ на упоминание факта, обвинив издание в распространении лживых сведений, порочащих его семью.