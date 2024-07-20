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19:30, 20 июля 2024Силовые структуры

Бастрыкин поручил проверить брата выступавшей на «Евровидении» от России певицы

Бастрыкин поручил проверить призывы брата певицы Приходько убивать русских

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить призывы Назара Приходько, который является братом певицы Анастасии Приходько, выступавшей на «Евровидении» от России. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В СК прокомментировали призывы Приходько к убийствам российских граждан на фоне убийства бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион, которые он высказал в своем Telegram-канале. В частности, украинец обвинил Россию в покушении на Фарион.

Бастрыкин поручил провести соответствующую проверку Главному следственному управлению ведомства. «В рамках проверки будет дана правовая оценка опубликованным высказываниям», — подчеркнули в СК.

Назар Приходько состоит в организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО, признана экстремистской и запрещена в РФ). В 2009 году Приходько подавал в суд на газету «Московский комсомолец» в ответ на упоминание факта, обвинив издание в распространении лживых сведений, порочащих его семью.

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      Юрий Леонов
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