Стало известно о слежке за Фарион в течение нескольких недель перед нападением

Напавший на Фарион мужчина следил за ней в течение нескольких недель

Напавший на бывшего нардепа Верховной Рады Украины Ирину Фарион неизвестный мужчина в течение нескольких недель перед нападением следил за ней. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» («Суспильне»).

Соседка Фарион Мария Бабюк, ставшая свидетелем бегства преступника, рассказала, что в течение нескольких недель этот мужчина каждый день следил за ее подъездом. Она добавила, что другие соседи общались с ним и предлагали поесть. Он также заявил им, что приехал из Тернополя. «Он здесь две недели наблюдал и только смотрел сюда. Он здесь был каждый день с позапрошлой недели. Каждый день в 10 часов он здесь сидел на лавочке», — отметила свидетельница.

По словам другой соседки Фарион, пожелавшей остаться анонимной, несмотря на то что мужчину регулярно видели, описать его трудно, ведь он постоянно был в закрытой одежде, шляпе, очках и красных перчатках. «Такая интуиция была, что что-то должно быть. Я даже к двум соседям подошла и обратила на него внимание, говорю, что-то не так, потому что он очень долго здесь сидит, наблюдает. Вот так все закончилось трагедией. У него был странный образ, был замаскирован. Он сделал все, чтобы его никто не узнал, очки, сидел спокойно, нога на ногу», — вспоминает она.

Соседка также видела его и в день нападения. «Это было где-то полшестого. Он пришел, сел на скамейку и весь взгляд в ту сторону. Только. Меня удивило: площадка, люди, а он никуда не смотрит, только туда. Там жила Фарион», — заключила она, добавив, что мужчина казался странным.

Ранее стало известно о необычном обстоятельстве в деле о покушении на Фарион. Отмечается, что в момент покушения на бывшего нардепа Верховной Рады часть камер на месте происшествия не работала.

