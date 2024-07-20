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21:49, 20 июля 2024Экономика

В Минтрансе допустили повышение аэронавигационных сборов

Старовойт: Минтранс обсуждает повышение аэронавигационных сборов
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Минтрансе обсуждается вопрос о повышении аэронавигационных сборов, рассказал «Интерфаксу», глава ведомства Роман Старовойт.

По его словам, решение пока не принято, идут расчеты. Дополнительные средства со сборов могут направить на капитальный ремонт региональных аэропортов.

Старовойт выразил мнение, что инициатива не приведет к подорожанию авиабилетов. «Это если и будет, то вообще незначительная сумма», — сказал он.

Ранее представитель Росавиации заявил, что аэронавигационные сборы с российских авиакомпаний, выполняющих как внутренние, так и международные рейсы, следует увеличить для наполнения фонда реконструкции аэродромов.

По его словам, инициатива предполагает рост тарифа на 37 процентов для полетов внутри страны и на 100 процентов — для зарубежных рейсов. Рост стоимости билетов при таких условиях составит порядка 150 рублей на одного пассажира.

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      Сергей Грехов
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