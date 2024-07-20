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19:22, 20 июля 2024Бывший СССР

В центре Киева снесли особняк Зеленских

Киевская горадминистрация: в центре города снесена усадьба Зеленских

Фото: Anna Bohdan / Shutterstock / Fotodom

В центре Киева снесена имеющая историческую ценность усадьба Зеленских конца XIX века. Об этом сообщил департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Чиновники сообщили о незаконном сносе построенного в 1890 году особняка состоятельных мещан Зеленских. Отмечается, что в мэрии планировали закрепить за зданием статус объекта культурного наследия. 18 июля общественная организация «Наследие Киев» подала пакет документов о присвоении дому соответствующего статуса.

«Шокирующая ситуация! То, что сейчас происходит, — наглое и циничное самоуправство!» — заявили в Киевской горадминистрации. Полиция изъяла участвовавшую в незаконном сносе строительную технику, по факту сноса возбуждено уголовное дело.

Ранее в украинском городе осквернили памятник дважды Герою СССР. Уточняется, что на монументе написали «зрадник» (с укр. — предатель) и «оккупант».

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      Юрий Леонов
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